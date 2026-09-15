Samantha Vallejo-Nágera estrena su sección en Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo sacarle partido a los tomates

Samantha Vallejo-Nágera es una de las cocineras más famosas de nuestro país. Hoy, se estrena como colaboradora de Y ahora Sonsoles con su nueva sección: ¿Qué se cuece con Samantha?

La chef nos ha hablado de uno de los imprescindibles de la cocina mediterránea: los tomates. Según Samantha, cometemos errores muy comunes que hacen que no les saquemos todo el partido que tienen.

Uno de los mayores errores que se cometen es a la hora de pelarlos. Debemos hacerle una cruz en la base del tomate y meterlo en una olla de agua hirviendo. En cuanto hierva, lo metemos en un cuenco de agua helada unos segundos y la piel saldrá sola.

Además, es importante usar cada tipo de tomate para una cosa. El tomate rama y el tomate pera es ideal para salsas, cremas o gazpachos; pero el tomate rosa de Barbastro, por ejemplo, es mejor para ensaladas o por sí solo. A la hora de consumirlos, lo mejor es conservarlos en la nevera, pero sacarlos un par de días antes de consumirlos.

Samantha Vallejo-Nágero nos da todos sus trucos para sacarle partido a los tomates. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas