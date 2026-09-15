Iris, embarazada de ocho meses en plena crisis migratoria: "Me planteo dar a luz fuera de Ceuta"

Las calles de Ceuta se han llenado de tensión, insalubridad e inseguridad. Tras la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio, la situación se ha vuelto insostenible en la ciudad autónoma, que exige una solución.

Pese a que han comenzado los traslados de algunos migrantes a centros preparados, aún hay cientos de personas que continúan durmiendo en la calle o en asentamientos improvisados. Además, servicios como la sanidad se encuentran colapsados.

Iris, una ceutí embarazada de 8 meses, está desesperada. El colapso del único hospital que hay en la ciudad le ha hecho replantearse dar a luz fuera de Ceuta.

"Los sanitarios llegan hasta donde llegan y demasiado están aguantando", afirma Iris. La situación le está generando mucho estrés y cree que el hospital puede ser un foco de insalubridad e inseguridad. "Me preocupa un poco todo, las enfermedades con las que vienen, el colapso de profesionales...", señala.

Mes y medio después de la entrada de los migrantes, los ceutíes están muy lejos de la normalidad que conocían. ¿Lograrán volver a la vida que tenían?

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