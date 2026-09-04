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El lugar donde han encontrado los restos del bebé de Tarragona enterrado en una caja: "Creen que podría llevar meses muerto"

Ayer encontraban a un bebé de 18 meses enterrado en una caja de cartón en casa de sus padres. Hoy, accedemos al imagen del lugar donde han aparecido los restos óseos del pequeño, junto a suciedad, animales muertos y en estado de putrefacción.

Crimen del bebé en una caja

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El hallazgo de un bebé de 18 meses enterrado en una caja de cartón en Santa Bárbara (Tarragona) ha conmocionado a todos los vecinos. Fue su propia madre la que llamó al abuelo para contarle que lo habían enterrado en la caja de zapatos, una confesión tras la que el abuelo denunció y el matrimonio fue detenido.

Bebé Tarragona

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso al punto exacto de la casa en el que se encontró al bebé. "Podría llevar varios meses muerto", afirma nuestro compañero Pablo Muñiz, "tenían los restos óseos rociados con bicarbonato".

Además de la caja con el cuerpo sin vida del pequeño, en la casa se encontraron 28 perros, muchos de ellos en estado de desnutrición o incluso fallecidos en estado de putrefacción. Junto a ellos, excrementos y una suciedad extrema que generaba un hedor insólito.

La madre ya estaba siendo buscada por la policía por un presunto delito de estafa y por el robo de algunos de los perros, que eran todos de raza. Además, sus otras dos hijas, que estaban tuteladas, llevaban meses sin acudir al colegio y, cuando lo hacían, llevaban ronchas y heridas.

Este terrible suceso es para muchos un reflejo de los errores del sistema, que pese a las señales, no ha logrado evitar la muerte del bebé de 18 meses.

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