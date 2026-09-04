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Alzira, consternada tras la muerte de una niña de 11 años por la caída de un pilar: "El otro menor está fuera de peligro"

La menor se encontraba jugando con su hermano con una hamaca, cuando el pilar, de más de 100 años, le cayó encima, causándole una parada cardiorrespiratoria.

Santiago Valiente

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Una niña de 11 años ha fallecido en la Sociedad de Riegos de la Casella, en Alzira. Allí, se encontraba jugando con una hamaca junto a su hermano, cuando uno de los pilares se desplomó, partiéndose en varios trozos sobre la niña.

La menor entró en parada cardiorrespiratoria y los servicios médicos pudieron reanimarla, pero finalmente falleció en el hospital. Una tragedia que ha conmocionado por completo al pueblo de Alzira.

"El otro menor de 8 años está sedado, pero fuera de todo peligro", afirma nuestro compañero Santiago Valiente. Una noticia que arroja algo de luz en mitad de la tragedia.

El pilar derrumbado llevaba 100 años en pie y la policía investiga aún qué pudo ocurrir para que se derrumbara. ¿Qué ha fallado?

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