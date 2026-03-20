Jordi Évole se deshace en halagos hacia Marc Giró: "Es el tío más inteligente de España"

Jordi Évole vuelve con una nueva entrevista en Lo de Évole. Esta vez, el invitado es uno de los personajes más de moda de la televisión: Marc Giró.

Según nos cuenta Jordi, desde el principio se sintió fascinado por Marc. "Estaba embobado desde el minuto uno y mira que le conozco desde hace mucho tiempo", afirma, "siempre me ha fascinado".

La irreverencia de Marc Giró y el afilado Jordi Évole se juntan en una entrevista explosiva. "Juntarnos siempre es muy gratificante, Marc es el tío más inteligente de España", asegura Jordi. ¡Dale al play para verlo!