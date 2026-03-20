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Jordi Évole se deshace en halagos hacia Marc Giró: "Es el tío más inteligente de España"

Hablamos con Jordi Évole sobre su entrevista con Marc Giró, uno de los periodistas más canallas y famosos de la televisión.

Jordi Évole

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Jordi Évole vuelve con una nueva entrevista en Lo de Évole. Esta vez, el invitado es uno de los personajes más de moda de la televisión: Marc Giró.

Según nos cuenta Jordi, desde el principio se sintió fascinado por Marc. "Estaba embobado desde el minuto uno y mira que le conozco desde hace mucho tiempo", afirma, "siempre me ha fascinado".

La irreverencia de Marc Giró y el afilado Jordi Évole se juntan en una entrevista explosiva. "Juntarnos siempre es muy gratificante, Marc es el tío más inteligente de España", asegura Jordi. ¡Dale al play para verlo!

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