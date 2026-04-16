Y ahora Son...coles
Jimeno le pregunta a los niños a qué destinarían los impuestos: "Lo mandaría al espacio para que no me lo roben"
Antonio Jimeno estrena sección en nuestro programa: Y ahora Son...coles. Una sección en la que se trasladará a colegios para preguntar sobre temas de actualidad que preocupan a los españoles.
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Antonio Jimeno se une al equipo de Y ahora Sonsoles con una nueva y divertida sección: Y ahora Son...coles. En ella, Jimeno se traslada a colegios de Madrid para preguntar a los niños sobre los temas más polémicos del momento.
Esta vez, Jimeno ha elegido el Colegio San Juan García de Aluche (Madrid), donde le ha preguntado a los niños por los impuestos: ¿a dónde les gustaría destinarlos? Los niños han tenido respuestas de todo tipo, a cada cual más loca.
"A papeleras, que la gente es muy guarra", ha respondido uno de ellos. Otros han querido destinarlo a pizzerías, a un balón de fútbol, a un bolso para su madre... Sin embargo, hay quien tiene claro que lo ahorraría: "Lo mandaría al espacio para que no me lo roben".
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Las divertidas respuestas de los niños nos han sacado a todos una sonrisa de oreja a oreja. ¡No te pierdas la nueva sección de Jimeno en el vídeo de arriba!
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