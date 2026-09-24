Isabel, vecina ceutí: "Aquí sigue entrando gente, el otro día vi a 10 mojados y con neoprenos puestos"

La vida en Ceuta no ha vuelto ha ser la misma desde los días 30 y 31 de julio, cuando 80.000 inmigrantes cruzaron la frontera entre Marruecos y España. Desde entonces, miles de ellos aún continúan en la ciudad autónoma, durmiendo en la calle, en campamentos improvisados y llenando las calles de tensión.

Pese a que el mayor descontrol se produjo en esos dos días, los ceutíes aseguran que cada día siguen entrando más inmigrantes. "El otro día vi a 10 mojaditos, con neoprenos puestos y descalzos... esos acababan de entrar", señala Isabel, vecina ceutí.

La entrada de inmigrantes no para, mientras que los vecinos de la ciudad comienzan a desesperarse. "Por cada uno que sale no entran dos, entran más", señala Isabel, "esto no se puede sostener".

Los ceutíes piden ayuda para volver a una normalidad que llevan dos meses sin recordar. ¿Logrará la ciudad autónoma una respuesta del Gobierno?