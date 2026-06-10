Isabel Rábago, sobre los actos sociales del papa León XIV en Barcelona: "Esto es la Iglesia, no lo que muchos se encargan en repetir"

Barcelona vive hoy uno de los momentos importantes de la estancia de León XIV en España. La agenda del pontífice incluye visitas a varios enclaves emblemáticos de la ciudad, entre ellos la basílica de la Sagrada Familia y distintos espacios de El Raval, donde se ha encontrado con los más necesitados.

Su visita por la capital catalana ha estado cargada de simbolismo. Los vecinos de El Raval, por ejemplo, han agradecido que haya acudido a un barrio en el que la pobreza y la marginalidad inundan las calles.

"Esto es la Iglesia, no lo que muchos se encargan en repetir constantemente", afirma Isabel Rábago. Nuestra colaboradora ha insistido en que el papa León XIV ha ayudado a borrar los prejuicios que existen alrededor de la religión, mostrando una imagen plural donde caben todos.

El recorrido del papa por España se ha convertido ya en un hecho histórico marcado por la emoción de los fieles y el peso de lo social. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

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