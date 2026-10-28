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Un influencer, en guerra con el dueño de un bar por criticar su local sin haber estado: "Es el vídeo que más visitas tiene"

José Antonio, un influencer español, ha subido un vídeo criticando un bar en el que realmente no ha estado, el de Juan Jesús Trujillo. Un vídeo que está perjudicando su negocio.

Bar

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Juan Jesús Trujillo es dueño de un bar que está siendo el fruto de una guerra con José Antonio, un influencer. Este subió un vídeo denunciando un simpa en un bar en el que realmente nunca ha estado solo para conseguir visitas, algo que ha terminado perjudicando al negocio de Juan Jesús.

En el vídeo, José Antonio denuncia que el bar olía mal y la calidad de la limpieza. Algo que, según Juan Jesús, no es cierto. "Por suerte los clientes habituales saben que no es verdad", afirma el dueño.

José Antonio se ha disculpado públicamente al ver que varios usuarios en redes sociales interpretaban el vídeo como algo cierto. Sin embargo, en un primer momento se negaba a borrarlo porque era el vídeo con más visitas de su perfil.

Ambos se han enfrentado en Y ahora Sonsoles, intentando llegar a una conclusión. ¿Terminará José Antonio borrando el vídeo? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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