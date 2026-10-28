Javier Escudero, periodista presente en el accidente de dos trenes en Urda: "Un raíl ha atravesado uno de los vagones y se ha llevado a un pasajero"

El periodista de Onda Cero Castilla La-Mancha, Javier Escudero, ha atendido a 'Espejo Público' tras el accidente de dos trenes a la altura de Urda, Toledo en la que ya hay según fuentes de Protección Civil de Castilla La Mancha 50 muertos y 179 heridos. Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido alrededor de las 8.30 horas apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.

Adif señaló que se ha producido un "accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda" y anunció que la circulación se encuentra suspendida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Por su parte, Renfe indicó que la interrupción del tráfico ferroviario en la línea Madrid-Andalucía se debe a "un alcance entre dos trenes". Por el momento, ni Adif ni Renfe han facilitado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre las previsiones para el restablecimiento de la circulación.

Un raíl ha atravesado un vagón

El periodista ha podido hablar con varios testigos y ha relatado lo que estaba viendo en el lugar del accidente: "Ahora mismo estoy en una fila para atender a los pasajeros con botellas de agua y papeles multiusos. Comentan que se van a Madrid, Consuegra, Toledo".

La Guardia Civil ha tomado nota para poder filiar a la gente y después se han ido yendo a diversos hospitales y centros de salud cercanos. Uno de los testigos que viajaba en uno de los trenes cuenta que han visto como un raíl atravesaba uno de los vagones: "El raíl ha salido disparado al vagón 3 y ha atravesado a una persona". "Nosotros hemos podido salir por nuestro propio pie y hemos ayudado a la gente que estaba herida".

Los testigos cuentan a Javier Escudero que están en el principio de la fila y que la evacuación está siendo bastante rápida: "La gente está en estado de shock, non saben nada". "De momento lo único que comentan los pasajeros es lo que han visto, no sabemos nada de los maquinistas", detalla Javier Escudero, periodista de Onda Cero CLM.

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