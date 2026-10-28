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Esta noche, Miguel Ángel Revilla regresa a El Hormiguero para analizar la actualidad política

El expresidente de Cantabria vuelve al programa con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte.

Miguel Ángel Revilla

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El Hormiguero recibe esta noche a Miguel Ángel Revilla, uno de los invitados más habituales y queridos del programa. El expresidente de Cantabria regresa para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad política de nuestro país, en un momento marcado por la proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante la entrevista, Revilla compartirá su visión sobre los principales asuntos que están marcando la agenda política nacional y analizará el escenario electoral de las próximas semanas. Además, el político cántabro volverá a hacer gala de su espontaneidad y su particular sentido del humor, dos características que han convertido sus visitas en algunas de las más recordadas del programa.

Sobre él:

Miguel Ángel Revilla es un político español y una de las figuras más conocidas de la política cántabra. Fundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), presidió la comunidad autónoma entre 2003 y 2011 y, posteriormente, entre 2015 y 2023. Además de su trayectoria política, ha alcanzado una gran popularidad por sus numerosas apariciones televisivas y su cercanía con el público.

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