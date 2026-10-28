El ingeniero industrial Juan Franco apunta a un "sistema de mantenimiento chapuza" como causa del accidente de tren

La cifra de fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo tras la colisión entre dos trenes continuaba aumentando cuando hemos hablado con el ingeniero industrial Juan Franco. Acudíamos a él para conocer detalles técnicos sobre la que se prevé que podría ser la causa del accidente, en el que incluso se ha llegado a apuntar a un posible error humano.

Sin embargo, Franco descarta por completo esta última hipótesis desde su conocimiento técnico: "El error humano ahí no existe, es imposible". Explica que los sistemas de seguridad son automáticos y considera "obvio" que el accidente está relacionado con un fallo en el sistema de señalización. Bajo su punto de vista, "solo es posible porque estamos sometidos a un nivel de mantenimiento chapuza extremo".

"Un fallo tiene que provocar la parada del tren, no un accidente"

El ingeniero considera que, por supuesto, es posible que los sistemas de seguridad fallen, pero sostiene que, cuando lo hacen, deben hacerlo del lado de la seguridad. Es decir, sentencia que un fallo "tiene que provocar la parada del tren, no un accidente".

Ante la ausencia de esa frenada, Franco asegura que se ha producido "un error gravísimo" y reitera que se debe a "un sistema de mantenimiento chapuza". No encuentra otra explicación, salvo que pudiera tratarse de un sabotaje, ya que asegura que el sistema es "extremadamente seguro".

Franco considera este tipo de accidentes "improbable". "Puede ocurrir con un nivel de probabilidad tan bajo que puede considerarse incluso nulo", afirma.

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