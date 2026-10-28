Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
ÚLTIMA HORA: Al menos 46 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

ACCIDENTE EN TOLEDO

El ingeniero industrial Juan Franco apunta a un "sistema de mantenimiento chapuza" como causa del accidente de tren

La tragedia ferroviaria de Toledo plantea numerosas preguntas mientras la cifra de fallecidos sigue aumentando. Para analizar las posibles causas del accidente, acudimos al experto en ingeniería industrial Juan Franco.

Juan Franco sobre el accidente de Tren

El ingeniero industrial Juan Franco apunta a un "sistema de mantenimiento chapuza"

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La cifra de fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo tras la colisión entre dos trenes continuaba aumentando cuando hemos hablado con el ingeniero industrial Juan Franco. Acudíamos a él para conocer detalles técnicos sobre la que se prevé que podría ser la causa del accidente, en el que incluso se ha llegado a apuntar a un posible error humano.

Sin embargo, Franco descarta por completo esta última hipótesis desde su conocimiento técnico: "El error humano ahí no existe, es imposible". Explica que los sistemas de seguridad son automáticos y considera "obvio" que el accidente está relacionado con un fallo en el sistema de señalización. Bajo su punto de vista, "solo es posible porque estamos sometidos a un nivel de mantenimiento chapuza extremo".

"Un fallo tiene que provocar la parada del tren, no un accidente"

El ingeniero considera que, por supuesto, es posible que los sistemas de seguridad fallen, pero sostiene que, cuando lo hacen, deben hacerlo del lado de la seguridad. Es decir, sentencia que un fallo "tiene que provocar la parada del tren, no un accidente".

Ante la ausencia de esa frenada, Franco asegura que se ha producido "un error gravísimo" y reitera que se debe a "un sistema de mantenimiento chapuza". No encuentra otra explicación, salvo que pudiera tratarse de un sabotaje, ya que asegura que el sistema es "extremadamente seguro".

Franco considera este tipo de accidentes "improbable". "Puede ocurrir con un nivel de probabilidad tan bajo que puede considerarse incluso nulo", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Santiago Abascal, sobre el accidente de tren

Santiago Abascal carga contra el Gobierno tras el nuevo accidente de tren: "La degradación en España es insoportable"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Juan Franco sobre el accidente de Tren

El ingeniero industrial Juan Franco apunta a un "sistema de mantenimiento chapuza" como causa del accidente de tren

Bar

Un influencer, en guerra con el dueño de un bar por criticar su local sin haber estado: "Es el vídeo que más visitas tiene"

Santiago Abascal, sobre el accidente de tren

Santiago Abascal carga contra el Gobierno tras el nuevo accidente de tren: "La degradación en España es insoportable"

Accidente tren
ACCIDENTE FERROVIARIO

El testimonio de una madre sobre su hijo que iba dentro de uno de los trenes: "Mamá no podemos hacer nada, hay gente muriendo"

Ricardo Díaz sobre los trenes
COLISIÓN TOLEDO

El ingeniero Ricardo Díaz, alarmado por el nuevo accidente de tren: "Es gravísimo y estadísticamente muy difícil"

¿Cuánto saben Patrick Criado y Andrea Ros de japonés? El desternillante test de Trancas y Barrancas
Mucho humor

¿Cuánto saben Patrick Criado y Andrea Ros de japonés? El desternillante test de Trancas y Barrancas

Las hormigas han preparado un examen tan divertido como complicado sobre algunas palabras japonesas.

TREN TOLEDO
ACCIDENTE TREN

El portavoz del Sindicato Ferroviario, sobre el choque de dos trenes en Urda: "Se puede hablar de decenas de muertos"

Dos trenes han colisionado por alcance en Urda (Toledo). Adif teme que haya numerosos fallecidos y se ha activado el Plan en Fase de Emergencias.

Miguel Ángel Revilla

Esta noche, Miguel Ángel Revilla regresa a El Hormiguero para analizar la actualidad política

Disfruta de la entrevista completa a Patrick Criado y Andrea Ros en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Patrick Criado y Andrea Ros en El Hormiguero

¿Estará Pedro Sánchez en El Hormiguero? Pablo Motos aclara qué sabe sobre su posible visita

¿Estará Pedro Sánchez en El Hormiguero? Pablo Motos aclara qué sabe sobre su posible visita

Publicidad