El ingeniero Ricardo Díaz, alarmado por el nuevo accidente de tren: "Es gravísimo y estadísticamente muy difícil"

Hoy despertamos lamentando un nuevo accidente ferroviario a la altura de Urda, en Toledo. Allí, según las fuentes oficiales, un tren AVE ha colisionado con un tren Iryo que estaba detenido en la estación. El accidente deja, en un primer balance, al menos 46 víctimas mortales y numerosos heridos.

En medio de esta última hora, conectamos con el ingeniero químico y de materiales Ricardo Díaz, que lo primero que hacía al escuchar que el accidente se debía a una colisión por alcance era preguntarse: "¿Pero en qué siglo vivimos?".

Díaz asegura que está "vivo de milagro", ya que cogió el mismo tren el martes para viajar a Sevilla, desde donde conecta con nuestro programa.

"No ha funcionado lo que ya dijimos que tenía que funcionar"

El ingeniero califica de "terrorífico" que se produzca un accidente en materia de seguridad industrial. Cree que, cuando ocurre, es algo "gravísimo" y estadísticamente muy difícil. Además, denuncia con indignación que ya van dos accidentes seguidos en menos de un año, en referencia al siniestro de Adamuz del pasado 18 de enero.

"No ha funcionado lo que ya dijimos que tenía que funcionar y que no funcionó en Adamuz, que es el circuito de vías", sentencia.

Díaz, que asegura realizar con frecuencia este trayecto entre Madrid y Andalucía, comenta que las paradas y los retrasos son más que frecuentes. "Lo que no puede ser es un choque por alcance, pero ¿de qué estamos hablando?", se pregunta, visiblemente indignado.

Al igual que el portavoz del Sindicato Ferroviario, apunta a un posible fallo del sistema, ya que considera que, si hay un obstáculo en la vía, el tren debería haberse detenido. "Se tienen que parar de manera automática", reclama, volviendo a preguntarse en qué época vivimos.

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