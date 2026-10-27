Disfruta de la entrevista completa a Patrick Criado y Andrea Ros en El Hormiguero

Dos de los rostros más reconocidos de la ficción española, Patrick Criado y Andrea Ros, han acudido juntos a El Hormiguero. Durante su visita, los actores han hablado de sus nuevos proyectos y han compartido algunas de las experiencias más curiosas de sus carreras.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su preparación para la película en la que reviven la historia de Sandra Sánchez. La intérprete ha revelado que vivió con agujetas durante meses y él ha dicho que, en un gesto de respeto hacia la karateka y su entrenador, dejó de fumar.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer las peores experiencias que han vivido trabajando. Andrea ha tomado la palabra y ha contado la historia de la emergencia que vivió sobre un escenario junto a David Verdaguer.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa y en homenaje a la película que presentaban, Sandra Sánchez ha aparecido en el plató para demostrar su increíble talento para las katas de kárate.