¿Cuánto saben Patrick Criado y Andrea Ros de japonés? El desternillante test de Trancas y Barrancas

La interpretación ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita conjunta de Patrick Criado y Andrea Ros. Ambos han repasado algunos de los momentos más importantes de sus trayectorias y han compartido curiosidades sobre sus experiencias delante de las cámaras.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que los intérpretes promocionaban una película sobre la vida de Sandra Sánchez, la mejor karateka de la historia de España.

Para ello, las hormigas les han preparado un desternillante test de japonés. En él, los actores han tratado de adivinar algunas palabras niponas que sonaban muy mal en Español. ¡Imperdible!