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¿Cuánto saben Patrick Criado y Andrea Ros de japonés? El desternillante test de Trancas y Barrancas

Las hormigas han preparado un examen tan divertido como complicado sobre algunas palabras japonesas.

¿Cuánto saben Patrick Criado y Andrea Ros de japonés? El desternillante test de Trancas y Barrancas

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La interpretación ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita conjunta de Patrick Criado y Andrea Ros. Ambos han repasado algunos de los momentos más importantes de sus trayectorias y han compartido curiosidades sobre sus experiencias delante de las cámaras.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que los intérpretes promocionaban una película sobre la vida de Sandra Sánchez, la mejor karateka de la historia de España.

Para ello, las hormigas les han preparado un desternillante test de japonés. En él, los actores han tratado de adivinar algunas palabras niponas que sonaban muy mal en Español. ¡Imperdible!

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Disfruta de la entrevista completa a Patrick Criado y Andrea Ros en El Hormiguero

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