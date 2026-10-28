Julia descubre la última traición de Gabriel a los De la Reina y su reconciliación peligra en Sueños de libertad

Beatriz no está dispuesta a permitir que Gabriel y Julia recuperen su relación en Sueños de libertad. Tras enterarse de que la niña ha decidido volver a casa después de recibir las disculpas de su padre, la niñera ha puesto en marcha una nueva estrategia para distanciarlos.

Durante un encuentro a la salida del colegio, Beatriz le ha revelado que Gabriel ha eliminado el apellido De la Reina del nombre de la empresa. La noticia ha dejado a Julia profundamente afectada, ya que no soporta los ataques contra su familia. ¿Cambiará de opinión sobre su regreso a casa?