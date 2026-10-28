Santiago Abascal carga contra el Gobierno tras el nuevo accidente de tren: "La degradación en España es insoportable"

Dos trenes han chocado a la altura de Urda y Los Yébenes, en Toledo. Esta es la trágica noticia de última hora con la que comenzábamos el programa, en el que estaba prevista una entrevista con el líder de Vox, Santiago Abascal. Finalmente, debido a la colisión, la entrevista, inicialmente de tono electoral, ha girado en torno a lo ocurrido.

Abascal reconocía que estaba conociendo todas las informaciones en directo mientras escuchaba 'Espejo Público' y negaba manejar cualquier otra información. Asimismo, ha querido mandar un abrazo a las personas preocupadas por algún viajero de los dos trenes y también a todos aquellos que tienen previsto viajar en tren. "Ven esta degradación de las infraestructuras y de las instituciones en España, que es totalmente insoportable", comentaba.

Tras estas palabras, Susanna Griso le planteaba que estamos ante el segundo accidente ferroviario que lamentamos en lo que va de año, en apenas diez meses. También señalaba que todavía no existe un informe técnico sobre las causas del anterior siniestro, el de Adamuz. Sin embargo, explicaba que, tras aquel accidente, se "extremaron las precauciones", en referencia a las limitaciones de velocidad. Por todo ello, le preguntaba: "¿Algo estamos haciendo mal?".

Vox se ha personado para proteger las pruebas

"Cuando no sabemos lo que pasó en Adamuz, aunque lo podemos sospechar, yo me atrevo a afirmar que nunca lo sabremos con este Gobierno, porque las situaciones que se conocieron señalaban a deficiencias en la gestión pública, en la falta de renovación de las vías e incluso a que una parte del dinero de las contratas estaba empleado en mordidas o en señoritas de compañía", respondía el líder de Vox.

Abascal asegura que su partido lleva tiempo denunciando que el dinero destinado al mantenimiento de las vías acaba empleado en esas "porquerías".

Además, afirma que el departamento jurídico de Vox se ha personado para solicitar que se protejan las pruebas de esta nueva tragedia, ya que no concibe que se produzca otro accidente sin que todavía se conozcan las causas del anterior. Abascal asegura que, en el caso de Adamuz, lamentaron la "desaparición de pruebas y objetos".

Tras conocer la cifra provisional de fallecidos, Abascal calificaba lo ocurrido de "drama absoluto" y reiteraba su preocupación por el "miedo" que, según afirma, sienten los españoles al utilizar determinadas infraestructuras en nuestro país.

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