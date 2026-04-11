La infidelidad que vivió Dalia a un mes de su boda: "Nos casábamos en agosto y en junio me dijo que se había enamorado de otra"

La boda deDalia estaba prevista para agosto de 2025, pero la historia se rompió mucho antes. Un mes antes, él decidió poner fin a la relación tras tres años y medio juntos, cuando ya tenían prácticamente todo preparado.

La explicación inicial fue que la convivencia se había deteriorado y que ya no quería continuar. Sin embargo, Dalia empezó a sospechar que había otra mujer: "Empezó a salir a correr, cuando él no hacía deporte", recuerda, "además siempre se llevaba a la perra cuando salía y empezó a irse solo".

La verdad salió a la luz cuando él mismo confesó que se había enamorado de una compañera de trabajo. Una infidelidad que a Dalia le hizo romper con todo.

"A la semana me llamó para volver, pero yo ya no quise", advierte Dalia. La traición fue tan grande que tenía claro que no lo toleraría. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!