INFIDELIDAD
La infidelidad que vivió Dalia a un mes de su boda: "Nos casábamos en agosto y en junio me dijo que se había enamorado de otra"
Estaba todo listo para darse el "sí, quiero", cuando Dalia descubrió que su prometido le estaba siendo infiel con una compañera de trabajo.
Publicidad
La boda deDalia estaba prevista para agosto de 2025, pero la historia se rompió mucho antes. Un mes antes, él decidió poner fin a la relación tras tres años y medio juntos, cuando ya tenían prácticamente todo preparado.
La explicación inicial fue que la convivencia se había deteriorado y que ya no quería continuar. Sin embargo, Dalia empezó a sospechar que había otra mujer: "Empezó a salir a correr, cuando él no hacía deporte", recuerda, "además siempre se llevaba a la perra cuando salía y empezó a irse solo".
La verdad salió a la luz cuando él mismo confesó que se había enamorado de una compañera de trabajo. Una infidelidad que a Dalia le hizo romper con todo.
Más Noticias
- Sylvia Salem, amiga de La Camboria, carga contra Lauren Postigo: "El tío era horrible, la trataba malísimamente mal"
- Roca Rey y Tana Rivera, nueva pareja: "Están juntos desde poco antes de Semana Santa"
- Jesús lucha por ser reconocido por su padre, el cura del pueblo: "Todo el mundo me dice que me parezco mucho a él"
"A la semana me llamó para volver, pero yo ya no quise", advierte Dalia. La traición fue tan grande que tenía claro que no lo toleraría. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
Publicidad