Roca Rey y Tana Rivera, nueva pareja: "Están juntos desde poco antes de Semana Santa"

Roca Rey y Tana Rivera se convierten en la última pareja de moda. El torero y la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera están juntos desde hace unas semanas, según nos confirma Pilar Vidal.

Ambos se conocen desde hace tiempo, pero el romance habría comenzado poco antes de Semana Santa. "Ellos no quieren que se sepa porque es relativamente reciente", señala Pilar Vidal.

Tana Rivera, que llevaba años saliendo con el empresario sevillano Manuel Vega y recientemente se habían dado otra oportunidad, termina su relación y comienza a salir con Roca Rey. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!