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De Chappel Roan a Nueva Línea: todos los retos de la segunda gala de Tu cara me suena

La semana que viene, los concursantes imitarán a artistas como Alaska, Hombres G o la orquesta canaria del momento.

De Chappel Roan a Nueva Línea: todos los retos de la segunda gala de Tu cara me suena

De Chappel Roan a Nueva Línea: todos los retos de la segunda gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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Si esta primera gala de Tu cara me suena 13 os ha sorprendido… ¡preparaos para todo lo que se viene la próxima semana! Después de triunfar como Ana Mena en el estreno, María Parrado se meterá en la piel de Thalía.

Leonor Lavado promete hacernos bailar mucho metiéndose en la piel de la orquesta canaria del momento, Nueva Línea, al igual que Cristina Castaño con Chappel Roan o Martín Savi con Tom Jones.

J Kbello cambiará de registro para imitar a Alex Warren, Sole Giménez traerá a un amigo para meterse en la piel de Amaia y Alizzz, Aníbal Gómez se convertirá en Alaska, Paula Koops recibirá un Training VIP de Jeanette y Jesulín de Ubrique será Hombres G. ¡Te esperamos la semana que viene con la segunda gala de Tu cara me suena en Antena 3!

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