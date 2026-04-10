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A CORUÑA

Muere un hombre en A Coruña tras quedar atrapado entre un tractor y un árbol

El hombre de 65 años estaba cortando leña en la zona de Bosende. Un vecino de la zona avisó al servicio de emergencias 112.

Imagen de un tractor

Imagen de un tractorAntena 3 Noticias (Archivo)

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre de 65 años ha muerto este jueves tras quedarse atrapado entre su tractor y un árbol mientras cortaba leña. Los equipos médicos trasladados a la zona solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Sobre las 20:25 horas de este jueves, el servicio de emergencias 112 Galicia, recibió una llamada de un hombre que aseguraba que su vecino había resultado herido mientras realizaba labores agrícolas.

Acto seguido se notificó al Cuerpo de bomberos de Arzúa, al Servicio de Urgencias Sanitarias Galicia 061, así como a los agentes de la Guardia Civil y al personal local de Protección Civil, según ha informado 112 Galicia.

Otro hombre fallecido

En A Coruña, otro hombre de mediana edad ha sido hallado sin vida en la madrugada de este lunes en la dársena, A Coruña. El hallazgo se produjo alrededor de las 5:30 horas en las proximidades del Real Club Náutico.

Fuentes de la investigación aseguran a Voces de A Coruña, que en el lugar de los hechos encontraron la documentación del hombre y una cerveza. El hombre contaba con acreditaciones de albergues y servicios sociales de la ciudad.

Los primeros indicios apuntan a una caída accidental, según varios testigos, se baraja la hipótesis de que el hombre intentó bajar las escaleras para orinar y perdió el equilibrio cayendo al agua.

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Mario Samper

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