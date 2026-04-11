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Gala 1 | Actuación

Martín Savi convierte el plató en una fiesta… ¡y se desata como Mika con 'Love Today'!

El cantante ha pisado fuerte el plató de Tu cara me suena por primera vez y ha sorprendido recreando los característicos falsetes de Mika.

Martín Savi convierte el plató en una fiesta… ¡y se desata como Mika con 'Love Today'!

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Patri Bea
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Martín Savi llega a Tu cara me suena dispuesto a comerse el escenario. Ha estudiado ópera y canto lírico, pero es consciente de que su gran reto en este programa será imitar las voces de otros artistas.

El primer reto al que el argentino ha tenido que enfrentarse ha sido meterse en la piel de Mika, un artista con un falsete muy característico y con una energía arrolladora que ha tenido que trasladar a nuestro escenario.

Martín Savi ha puesto al público en pie al interpretar con gran desparpajo uno de los temas más alegres de Mika: ‘Love Today’. El jurado se ha quedado con la boca abierta con todos los giros que ha tenido que hacer.

Martín no podía haber tenido un mejor debut en Tu cara me suena y ha puesto el listón muy alto de cara a las próximas galas. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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