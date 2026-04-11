Tres parejas ponen esta noche la guinda a la temporada de Atrapa un millón

Esta noche, el último programa de Atrapa un millón promete fuertes emociones pues Manel Fuentes presenta… ¡a tres parejas de concursantes!

Los primeros en jugar serán Juan y Emérito, dos hermanos nacidos y criados en Quintanar del Rey, un pueblo en la frontera entre Cuenca y Albacete.

Les seguirán Marga y Vero, una madre e hija que son muy fans del programa ya que juegan en casa, pero no con fajos de billetes.

Por último, Ana y Ana son dos amigas que se conocieron gracias a sus respectivos novios, y aunque son de País Vasco, vienen de un pueblo de Burgos.

Tres parejas, tres sueños, y todo por decidir. Esta noche, último programa de Atrapa un millón en Antena 3. ¡La emoción está asegurada!