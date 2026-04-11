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Tres parejas ponen esta noche la guinda a la temporada de Atrapa un millón
Manel Fuentes presenta este último programa con tres parejas de concursantes. ¿Logrará alguna llevarse el botín de Atrapa un millón?
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Esta noche, el último programa de Atrapa un millón promete fuertes emociones pues Manel Fuentes presenta… ¡a tres parejas de concursantes!
Los primeros en jugar serán Juan y Emérito, dos hermanos nacidos y criados en Quintanar del Rey, un pueblo en la frontera entre Cuenca y Albacete.
Les seguirán Marga y Vero, una madre e hija que son muy fans del programa ya que juegan en casa, pero no con fajos de billetes.
Por último, Ana y Ana son dos amigas que se conocieron gracias a sus respectivos novios, y aunque son de País Vasco, vienen de un pueblo de Burgos.
Tres parejas, tres sueños, y todo por decidir. Esta noche, último programa de Atrapa un millón en Antena 3. ¡La emoción está asegurada!
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