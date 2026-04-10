A prisión un joven por matar a un turista de 84 años tras quedar con él por una app de citas en Gran Canaria

La Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de A.R.H., el joven de 23 años detenido como presunto autor de la muerte de un turista de 84 años el pasado 15 de marzo en Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Su pareja, una mujer de 44 años, ha quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer mensualmente ante la autoridad judicial.

Los hechos se remontan a mediados del pasado mes de marzo, cuando fue localizado el cuerpo sin vida del turista en el apartamento en el que se alojaba durante sus vacaciones. Desde un primer momento, las circunstancias del hallazgo llevaron a los investigadores a sospechar que se trataba de una muerte violenta, lo que activó el protocolo correspondiente y la intervención del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

Se contactaron por una app de citas

Según se desprende de la investigación, la víctima había contactado previamente con el ahora detenido a través de una aplicación de citas con la intención de mantener un encuentro. El joven se desplazó hasta el establecimiento turístico en el que se hospedaba el anciano, en la zona de Maspalomas, donde ambos se reunieron.

Sin embargo, lejos de tratarse de una cita de carácter personal o afectivo, las pesquisas apuntan a que el sospechoso tenía como objetivo sustraerle efectos personales de valor. Siempre según las fuentes de la investigación, durante el encuentro el joven habría intentado apoderarse de las pertenencias del turista.

Un robo que terminó de forma trágica

Fue en ese momento cuando el anciano se percató de lo que ocurría y trató de impedir el robo, lo que desencadenó un forcejeo entre ambos. En el transcurso de ese enfrentamiento, la víctima cayó al suelo y sufrió un golpe en la cabeza que resultó mortal.

Tras lo sucedido, el presunto autor abandonó el lugar de los hechos y se trasladó a la isla de Tenerife. Allí ha sido localizado y detenido esta misma semana por los agentes, que han logrado identificarlo gracias al análisis de las comunicaciones mantenidas a través de la aplicación de citas, así como a otros indicios recabados durante la investigación.

La actuación policial ha permitido reconstruir lo ocurrido y situar al detenido en el lugar de los hechos en el momento en que se produjo la agresión. El caso ha quedado ahora en manos de la autoridad judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión a la espera de que continúen las diligencias.

Utilizaba las aplicaciones para establecer sus víctimas

Por su parte, los agentes mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si el arrestado podría estar implicado en otros hechos de características similares. Las pesquisas apuntan a que el joven utilizaba aplicaciones de citas para contactar con hombres, en ocasiones turistas y de edad avanzada, concertar encuentros y, presuntamente, sustraerles dinero u objetos de valor aprovechando su situación de vulnerabilidad durante su estancia en la isla. La investigación continúa abierta.

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