Nos lo cuenta
Jesús lucha por ser reconocido por su padre, el cura del pueblo: "Todo el mundo me dice que me parezco mucho a él"
Lleva seis años luchando por el reconocimiento de su supuesto padre. Sin embargo, el problema es que este es Emilio, el cura de Dalías, su pueblo.
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Jesús nació en Barcelona, pero su historia se remonta a Dalías, un pequeño pueblo de Almería. Allí, ha vivido una trama de película intentando descubrir sus orígenes, ya que nunca conoció la identidad de su padre.
Pasó años sin ninguna pista sobre quién podía ser su padre, hasta que un grupo de sacerdotes comenzó a comentar. El parecido con Emilio, el cura de Dalías, era evidente, aunque nunca tuvieron pruebas de que era su padre. "Todo el mundo me señalaba", afirma.
Desde entonces, Jesús empezó a tirar del hilo y descubrió unas cartas que Emilio le escribía a su madre. En ellas, queda clara la ayuda que su madre recibió por parte del obispado.
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Hoy, Jesús lleva seis años luchando por el reconocimiento de su supuesto padre, para poder dejar de ser objeto de miradas e indiscreciones. ¿Logrará dejar de ser "el hijo del cura de Dalías" en secreto?
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