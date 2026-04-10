David aprieta a Javier en El Rosco 1.500 de Pasapalabra: “Hay opciones de todo”

Pasapalabra ha vivido un día muy especial alcanzando los 1.500 programas en Antena 3, y lo ha hecho con un bote que ya asciende a 364.000 euros. En esta ocasión, David y Javier se han enfrentado a un Rosco de alto nivel, con ambos decididos a completar todas las letras.

La partida ha empezado muy igualada, aunque Javier ha sido el primero en fallar. Ya en la segunda vuelta, el concursante ha decidido arriesgar en la ‘i’, pero no ha tenido suerte. Más adelante lo ha vuelto a intentar con la ‘j’, aunque el resultado ha sido el mismo, acumulando errores que le han complicado el duelo.

Por su parte, David ha jugado con cabeza, midiendo bien cada respuesta para evitar la temida Silla Azul. Finalmente, Javier ha cerrado el Rosco con 21 aciertos y 3 fallos, mientras que David ha terminado con 22 aciertos y un error, llevándose la victoria en este programa tan especial.