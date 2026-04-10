Habla el entrenador del menor asesinado en Villanueva de la Cañada: "Cuando los niños daban de lado al agresor, él lo acogió"

Un joven de 23 años ha asesinado presuntamente a David, un menor de 11 años en Villanueva de la Cañada (Madrid). El presunto autor del crimen tiene un trastorno del espectro autista severo, conocía a la víctima y ya habría intimidado a David en otras ocasiones.

El menor acudió al centro cultural del municipio con su madre para recibir clases de inglés. Fue durante un descanso, cuando acudió al baño solo, que el agresor le asestó varias puñaladas por la espalda, causándole una parada cardiorrespiratoria.

Tras ser trasladado al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por su vida y David murió a causa de las heridas. Una muerte que ha conmocionado por completo a los vecinos de Villanueva de la Cañada.

Quique Fanjul, un vecino de Villanueva de la Cañada que además es entrenador de David, acompañó a los padres al hospital. "Fue horroroso", asegura. Según nos cuenta, el menor era muy buen amigo y compañero, tanto que, cuando algunos niños daban de lado al presunto agresor, este le acogió. "David le abría las puertas a todo el mundo", afirma Quique.

El presunto asesino, que huyó del centro cultural tras apuñalar al menor, ya está detenido. ¿Conseguirá la familia de David hacer justicia?