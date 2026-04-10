De aliados a enemigos: así ha estallado la "guerra civil" entre chimpancés

La mayor comunidad conocida de chimpancés salvajes, asentada en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda, ha protagonizado un comportamiento tan inusual como inquietante: su división en dos bandos ha dado lugar una "guerra civil" terminando con los primates matándose entre sí. El hallazgo, fruto de más de 30 años de observación, ha sido publicado en la revista Science y está liderado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin.

Una ruptura excepcional en la naturaleza

Durante más de dos décadas, la comunidad conocida como Ngogo y formada por unos 200 individuos, ha mostrado una ser una organización social estable. Como es habitual en los chimpancés, los animales se organizaban en subgrupos flexibles que se separaban y reuníansin conflictos permanentes.

Sin embargo, alrededor de 2015 comenzaron a aparecer señales de una división más seria. En apenas tres años, la escisión se consolidó en dos partes: el grupo occidental y el central, cada uno con su propio territorio. Este tipo de ruptura permanente es muy inusual en chimpancés, hasta el punto de que los estudios genéticos sugieren que ocurre una vez cada varios siglos.

Ataques mortales entre antiguos aliados

Tras la separación, la violencia no tardó en aparecer. Entre 2018 y 2024, los investigadores documentaron con evidencias claras varios ataques mortales: siete contra machos adultos y al menos 17 contra crías.

Lo más llamativo, según el investigador principal Aaron Sandel, es que los chimpancés atacaban a antiguos compañeroscon los que habían convivido durante años. "Las nuevas identidades grupales parecen imponerse a los lazos previos", apunta el experto.

Aunque los científicos evitan calificarlo como una "guerra civil" en sentido estricto, sí reconocen que la polarización y la agresión colectivarecuerdan a dinámicas propias de los conflictos humanos.

¿Por qué se dividieron?

El estudio apunta a varios factores que podrían haber desencadenado la ruptura. Entre ellos, una mayor competencia por los recursos, tensiones entre machos y cambios en la jerarquía social. De hecho, el inicio de la división coincidió con modificaciones en el liderazgo y la muerte de varios machos adultos que actuaban como elementos de cohesión.

Curiosamente el grupo occidental, de menor tamaño, fue el responsable de todos los ataques registrados. Este dato contradice la idea de que el grupo más numeroso tiene siempre ventaja, y sugiere que la cohesión interna puede ser determinante.

El conflicto en la naturaleza, clave para entender las guerras humanas

Más allá del comportamiento animal, los investigadores creen que estos hallazgos tienen implicaciones profundas. El estudio cuestiona la idea de que las guerras humanas se explican principalmente por diferencias culturales o ideológicas.

En su lugar, plantea que la ruptura de relaciones sociales y la reconfiguración de identidades de grupo pueden ser factores clave. Es decir, que los conflictos podrían surgir, en gran medida, de dinámicas relacionales más que de diferencias culturales profundas.

Un hallazgo que desde la selva ugandesa arroja luz sobre uno de los comportamientos más complejos y destructivos de la humanidad.

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