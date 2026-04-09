María del Monte reacciona a su portada con Isa Pantoja: "Ni es la primera vez que nos vemos ni va a ser la última"

La distancia entre María del Monte e Isa Pantoja parece haberse roto definitivamente. Pese a que hubo momento en el que dejaron de verse tras la ruptura de amistad entre María del Monte e Isabel Pantoja, hemos podido ver juntas a madrina y ahijada en Semana Santa.

Ambas compartieron balcón en Sevilla para disfrutar de las procesiones. Algo que surgió espontáneamente y que evidencia que siempre se han tenido cariño, pese a no mostrarse juntas públicamente.

"Ni es la primera vez que nos vemos ni va a ser la última", afirma María del Monte, "es verdad que ha habido un parón, pero la relación no se ha retomado ahora". Según nos cuenta, siempre ha habido amor entre ellas, más allá de todo lo que ha pasado en su familia.

María del Monte también ha querido aclarar que no es abuela de Isa Pantoja, como se lee en el titular de la portada. "Yo soy tía abuela, decir que soy abuela sería usurpar un lugar y yo usurpadora no he sido nunca", sentencia.

Madrina y ahijada retoman la relación tras años de conflictos familiares. Un antes y un después en una relación que ha atravesado años de silencio. ¡Dale al play para escuchar a María del Monte!