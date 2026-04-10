C. Tangana se convierte en padre de su primer hijo junto a la fotógrafa Rocío Aguirre: "Mi familia"

La vida de C. Tangana acaba de dar un giro importante, pero bonito. El artista se ha convertido en padre por primera vez junto a su pareja, Rocío Aguirre, iniciando así una nueva etapa marcada por la discreción que siempre ha caracterizado su relación.

La pareja ha querido anunciar la noticia de una forma muy personal. Ha sido Rocío quien, a través de sus redes sociales, ha compartido dos imágenes anunciando la llegada de su bebé: una en la que aparece en la cama del hospital junto al pequeño y el cantante, y otra del recién nacido. Un gesto sencillo, acompañado de una breve frase que lo dice todo: "Mi familia".

La llegada del bebé confirma el momento tan especial que vive la pareja, que siempre ha mantenido su relación alejada del foco mediático. Su historia comenzó en 2019 de forma casual en un bar en España y, aunque en un primer momento sus caminos se separaron, ya que Rocío volvió a su país natal, Chile, y el destino volvió a unirlos en México por motivos profesionales.

Durante este tiempo, ambos han optado por la discreción, dejando que su vida personal quede en un segundo plano frente a sus respectivas carreras.

Rocío Aguirre y C. Tangana | GTRES

Las reacciones no se han hecho esperar. Compañeros de profesión y seguidores han inundado las redes de mensajes de cariño.

Sin grandes declaraciones ni exclusivas, C. Tangana y Rocío Aguirre han demostrado que, incluso en uno de los momentos más importantes de sus vidas, prefieren hablar poco, pero una imagen vale más que mil palabras.