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La autopsia de Francisca Cadenas revela que Juli habría estado solo cuando la mató

Accedemos al informe de la autopsia de Francisca Cadenas, que confirma cómo murió, a qué hora y las posibles armas usadas para quitarle la vida.

Francisca Cadenas

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Francisca Cadenas desaparecía en 2017, aunque no ha sido hasta ahora cuando su familia ha podido ponerle nombre a sus presuntos asesinos: Lolo y Juli. Ambos son hermanos y vecinos de Francisca y tenían sus restos óseos enterrados bajo su vivienda.

En Y ahora Sonsoles hemos podido acceder al informe de la autopsia de Francisca Cadenas. Este dicta que "en los huesos se han evidenciado incisiones y surcos de corte localizados, siendo compatibles con el empleo de herramienta manipulable de corte tipo hoja de sierra eléctrica". Unos cortes que podrían haberse llevado a cabo con la motosierra que se encontraba en la casa de los detenidos manchada de sangre.

Según el informe, la causa de la muerte de Francisca Cadenas fue un "traumatismo en esqueleto laríngeo: fractura en hueso hioides". Lo que corresponde con un posible estrangulamiento que, acorde a la autopsia, se habría producido entre las 22:30 y las 23, hora a la que presuntamente solo Juli estaba en casa. Según su declaración, en ese momento Lolo se encontraba en el hospital.

Acorde al informe de la autopsia, Juli sería el autor material del crimen de Francisca Cadenas. Sin embargo, aún queda por determinar el grado de participación de su hermano Lolo en el asesinato.

Francisca Cadenas
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