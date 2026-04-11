María Parrado gana la primera gala de Tu cara me suena 13 tras brillar como Ana Mena

Su espectacular imitación de Ana Mena ha llevado a María Parrado a conseguir la primera victoria de la edición. La gaditana nos ha trasladado de la emoción a la fiesta absoluta con una actuación que lo ha tenido todo.

El público lo ha tenido claro y le ha otorgado su doce a María Parrado, al igual que había hecho el jurado. Martín Savi se ha quedado a tres puntos de la victoria, seguido muy de cerca de Cristina Castaño y Sole Giménez.

María se ha mostrado emocionada a la hora de entregar los 3.000 euros del premio, ya que no se imaginaba ganar esta primera gala. Además, ha querido dedicar unas emotivas palabras a su padre, que, aunque ya no está físicamente con ella, siempre le acompaña: “Él tuvo una enfermedad rara, así que yo quería darle el dinero a FEDER, que es una asociación que ayuda a todas las personas con enfermedades raras”. ¡Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!