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Gala 1 | Ganadora

María Parrado gana la primera gala de Tu cara me suena 13 tras brillar como Ana Mena

La concursante ha cautivado al público y al jurado y ha comenzado la edición liderando el ranking gracias a su interpretación de ‘Carita triste’.

María Parrado

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Patri Bea
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Su espectacular imitación de Ana Mena ha llevado a María Parrado a conseguir la primera victoria de la edición. La gaditana nos ha trasladado de la emoción a la fiesta absoluta con una actuación que lo ha tenido todo.

¡Pelos de punta! María Parrado deslumbra con su imitación de Ana Mena con 'Carita Triste'

El público lo ha tenido claro y le ha otorgado su doce a María Parrado, al igual que había hecho el jurado. Martín Savi se ha quedado a tres puntos de la victoria, seguido muy de cerca de Cristina Castaño y Sole Giménez.

María se ha mostrado emocionada a la hora de entregar los 3.000 euros del premio, ya que no se imaginaba ganar esta primera gala. Además, ha querido dedicar unas emotivas palabras a su padre, que, aunque ya no está físicamente con ella, siempre le acompaña: “Él tuvo una enfermedad rara, así que yo quería darle el dinero a FEDER, que es una asociación que ayuda a todas las personas con enfermedades raras”. ¡Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!

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La cantante ha sorprendido con una canción que ha comenzado con mucha emoción y que ha acabado siendo puro show.

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La cantante se ha metido en la piel de la artista colombiana y ha hecho bailar al público con uno de sus temas más conocidos.

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