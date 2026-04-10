Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 537

Gabriel interrumpe el momento más romántico de Andrés y Valentina en el despacho

Al director de la fábrica le ha resultado muy extraño encontrarse a los jóvenes comiendo juntos en el despacho.

Gabriel interrumpe el momento mas romántico de Andrés y Valentina en el despacho

Publicidad

María Sicilia Fernández
Publicado:

La historia entre Andrés y Valentina parece que va viento en popa. Después de una tierna cita y un primer beso del que Begoña fue testigo, la nueva dependiente de la perfumería le ha sorprendido trayéndole comida a su despacho.

El hijo de Damián está enamorado perdidamente de la joven y no ha podido seguir ocultándolo: “Me gustas tú, me gusta está conmigo y besarte”. Sin embargo, también le ha confesado que quiere ir poco a poco con ella porque cree que ella merece la pena.

Afortunadamente, este sentimiento es recíproco y Valentina también se lo ha hecho saber: “Está empezando a gustarme escuchar cosas bonitas, sobre todo, si vienen de ti”.

El coqueteo entre ambos ha disparado la temperatura en el despacho y han terminado por besarse, ¡hasta que Gabriel ha entrado y los ha descubierto juntos!

Y aunque el director de la fábrica no los ha pillado besándose, se ha quedado extrañado ante esta situación y ha advertido a la joven de que debería comer con sus compañeras y no con él. ¿Descubrirá Gabriel la verdad que esconden?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel interrumpe el momento mas romántico de Andrés y Valentina en el despacho

Gabriel interrumpe el momento más romántico de Andrés y Valentina en el despacho

Beatriz confiesa a Pelayo que ella es la mujer que conoció en México

“No cuentes nada a Begoña”: Beatriz confiesa a Pelayo que ella es la mujer que conoció en México

Gabriel y Julia se abrazan

Gabriel utiliza a Julia, provocando una nueva discusión con Begoña: “¿Qué os parece si hacemos un plan juntos?”

7
En tierra lejana | 7 de abril

La bronca con Oskan pone en peligro el embarazo de Nare: ¿perderá al bebé?

El secreto de Cihan está a punto de saltar por los aires
En tierra lejana | Avance

El triángulo entre Cihan, Alya y Mine llega a su punto más peligroso en los próximos capítulos

El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”
Mejores momentos | Capítulo 9

El padre de Sara es asesinado antes de revelar la verdad: “Es muy peligroso”

Cuando Amanda estaba más cerca que nunca de demostrar la inocencia de Daniela, un giro inesperado lo cambia todo.

“Alguien nos la está jugando”: Amanda pone en sobre aviso a su hermana
Mejores momentos | Capítulo 9

“Alguien nos la está jugando”: Amanda pone en sobre aviso a su hermana

En plena búsqueda de los expedientes robados, Amanda y Gabriel toman una decisión arriesgada. Pero lo que no esperan es que una nueva pista ponga en peligro la defensa de Daniela.

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

Sara aparta a César del caso: “Llevo meses aguantando”

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

“Ya no puedo más”: Daniela quiere rendirse, pero Amanda resiste

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?

El arma del crimen llega por sorpresa al juzgado: ¿perjudicará a Daniela?

Publicidad