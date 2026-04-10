Gabriel interrumpe el momento más romántico de Andrés y Valentina en el despacho

La historia entre Andrés y Valentina parece que va viento en popa. Después de una tierna cita y un primer beso del que Begoña fue testigo, la nueva dependiente de la perfumería le ha sorprendido trayéndole comida a su despacho.

El hijo de Damián está enamorado perdidamente de la joven y no ha podido seguir ocultándolo: “Me gustas tú, me gusta está conmigo y besarte”. Sin embargo, también le ha confesado que quiere ir poco a poco con ella porque cree que ella merece la pena.

Afortunadamente, este sentimiento es recíproco y Valentina también se lo ha hecho saber: “Está empezando a gustarme escuchar cosas bonitas, sobre todo, si vienen de ti”.

El coqueteo entre ambos ha disparado la temperatura en el despacho y han terminado por besarse, ¡hasta que Gabriel ha entrado y los ha descubierto juntos!

Y aunque el director de la fábrica no los ha pillado besándose, se ha quedado extrañado ante esta situación y ha advertido a la joven de que debería comer con sus compañeras y no con él. ¿Descubrirá Gabriel la verdad que esconden?