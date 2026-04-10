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En tierra lejana | Avance

El triángulo entre Cihan, Alya y Mine llega a su punto más peligroso en los próximos capítulos

Las mentiras tienen las patas muy cortas y el secreto de Cihan está a punto de saltar por los aires. ¿Se atreverá Mine a contarlo todo? Lunes y martes a las 23 horas, solo en Antena 3.

El secreto de Cihan está a punto de saltar por los aires

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Este lunes y martes en En tierra lejana, Alya sorprende a Cihan y Mine en una actitud muy sospechosa y no se queda callada. “¿Qué relación tenéis vosotros dos?”, les pregunta. Aunque los amantes intentan oculatarlo, la duda ya está sembrada y Alya empieza a encajar las piezas de este rompecabezas.

A solas, Mine estalla. Está harta de esconderse y de ser siempre la "otra". No entiende por qué Cihan se empeña en ocultar su relación cuando está claro que la verdad va a salir a la luz de un momento a otro. Pero la respuesta de Cihan es demoledora. Le deja claro que su lugar es el de amante y nada más.

“Alya y yo estamos casados, pero nunca tendré ninguna relación con ella. Tú y yo tenemos una relación y nunca me casaré contigo”. Mientras Mine asimila este desprecio, Alya vigila cada paso de su marido, convencida de que le oculta algo muy grave. El triángulo amoroso está a punto de explotar. Lunes y martes a las 23 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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