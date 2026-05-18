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CASO SANDRA PEÑA

La indignación de los padres de Sandra Peña tras el archivo de la causa contra el colegio: "Nos han abandonado"

El Juzgado de Sevilla ha archivado provisionalmente la causa contra el colegio de Sandra Peña. Una decisión que ha indignado profundamente a sus padres, Zara y José Manuel, que aseguran que es una decisión que "no está fundamentada".

Sandra Peña

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La muerte de Sandra Peña sacudió a todo el país, pero ahora el Juzgado de Sevilla ha decidido archivar provisionalmente la causa contra el colegio. El mismo que, según sus padres, no tomó los protocolos necesarios para evitar que la menor de 14 años se suicidara.

Sandra Peña

Pese a que Zara, la madre de Sandra, denunció hasta en dos ocasiones que su hija estaba siendo víctima de acoso escolar, el centro nunca llegó a activar el protocolo antibullying ni el de autólisis. Sin embargo hoy, la justicia retira las acusaciones contra las cuatro personas a las que iba dirigidas la denuncia: la directora, la jefa de estudios, la tutora y la orientadora del centro escolar de Sandra Peña.

"Nos indigna que la muerte de Sandra no se merezca una investigación contodos los datos que hay tan contundentes que están sacándose de Fiscalía de menores", afirma Zara. Según los padres, no se han tenido en cuenta datos como la autopsia de la menor, que determinaba que Sandra habría consumido alcohol antes de quitarse la vida, presumiblemente en el colegio. "Sentimos que no está fundamentado, no entendemos nada", señala.

Los padres de Sandra Peña no están dispuestos a tirar la toalla y quieren recurrir la sentencia. "Es un varapalo, pero cabe recurso", advierten, "nos han abandonado".

Pese al archivo de la causa contra el centro escolar, la investigación contra las tres estudiantes que presuntamente acosaron a Sandra continúa abierta. ¿Lograrán Zara y José Manuel hacer justicia por la muerte de su hija?

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