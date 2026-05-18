¿Fueron Juan Carlos I y doña Sofía a terapia de pareja?: Pilar Vidal desvela la respuesta del entorno del rey emérito

La Casa Real vuelve a ser noticia, esta vez por los secretos que ha desvelado Luis Fernández, el hijo de Sabino Fernández Campos, quien fue exjefe de la Casa del Rey hasta 1993. Este se convirtió en un hombre de suma confianza para el rey emérito, llegando a conocer algunos de sus secretos más íntimos.

Según Luis Fernández, Sabino Fernández Campos fue quien, cuando comenzaron a salir a la luz los desencuentros entre el rey emérito y doña Sofía, les recomendó una psicóloga para acudir a terapia de pareja. Unas sesiones s las que el propio Sabino llegaría a acompañarles.

"El entorno de Juan Carlos I me niega absolutamente que fueran a terapia por consejo de Sabino", advierte Pilar Vidal, "dicen que quien avale esta teoría es que no les conoce". Además, nuestra colaboradora asegura que Juan Carlos I "no le va a dar ni un minuto de gloria a Luis Fernández".

El hijo de Sabino Fernández Campos también da detalles sobre otros asuntos, como los regalos que su padre rechazó por parte de la Casa Real o cómo el emérito le echó ante la mirada atónita de doña Sofía. Una información que la propia Casa Real pone en entredicho.

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