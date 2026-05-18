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Tres hermanos abandonados hace 40 años buscan a sus padres: "Nos dejaron en una estación de tren"

Elvira, Ricard y Ramón fueron abandonados en una estación de Barcelona siendo niños. Sin saber sus apellidos, dónde vivían o quiénes eran sus padres, han pasado 40 años tratando de reconstruir un rompecabezas en el que les falta la pieza principal: su identidad.

Tres hermanos abandonados

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Elvira, Ricard y Ramón son hermanos, pero no saben cómo se apellidan ni quiénes son sus padres. Cuando tenían 2,4 y 5 años, fueron abandonados en una estación de tren de Barcelona por un hombre llamado Denis con un solo recuerdo: una vida llena de lujos en París. "El tal Denis nos dijo que esperáramos, que iba a por caramelos, pero nunca volvió", afirma Elvira.

En los recuerdos de su infancia hay imágenes de la Torre Eiffel, de coches de lujo, pero también de violencia, gritos e, incluso, armas. Ramón, de hecho, recuerda tener una pistola real entre sus manos y disparar accidentalmente una bala.

Los tres menores terminaron en un centro de acogida hasta que una pareja decidió adoptarles. Pese a que crecieron rodeados de cariño, nunca desapareció la pregunta que lo sobrevolaba todo: ¿quiénes eran sus padres? "Cuando me quedo embarazada es cuando me empiezo a hacer todas estas preguntas", asegura Elvira.

Más de cuarenta años después, Elvira, Ricard y Ramón tratan de encontrar a quienes les abandonaron, buscando respuestas que llevan toda una vida haciéndose. "Es muy curioso, te hace preguntarte por qué un niño de 6 años no sabía ni cómo se llamaban sus padres", advierte Elvira.

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