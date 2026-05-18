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Luis Fonsi vuelve a 2008 para cantar en directo una de sus canciones más importantes

En La Voz Kids no solo cantan los más pequeños y así lo ha demostrado Luis Fonsi, recuperando uno de los temas más importantes de su carrera.

Luis Fonsi canta en La Voz Kids

Luis Fonsi vuelve a 2008 para cantar en directo una de sus canciones más importantes

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Borja Tamayo
Publicado:

Luis Fonsi lleva más de 25 años en el mundo de la música y, a lo largo de su carrera, ha cosechado una dilatada lista de éxitos. De hecho, su tema ‘Despacito’ es hasta la fecha la canción (no infantil) con más reproducciones en la historia de YouTube. Ahora bien, en La Voz Kids ha querido regalar al público la interpretación en directo de otra de sus canciones más importantes, quizás por su peso emocional.

Subido a su sillón de coach, el puertorriqueño ha vuelto a 2008 para entonar ‘No me doy por vencido’. Cuando esta canción vio la luz por primera vez, se posicionó inmediatamente en los primeros puestos mundiales de música latina. De ahí que le tenga un especial cariño, cantándola con la misma emoción del primer día.

“La Voz Kids es alma, es corazón, es un viaje bonito y me emociono mucho”, decía Fonsi a las cámaras del programa. Unas palabras que encajan perfectamente con el hermoso momento que ha protagonizado en el plató, llevándose el aplauso inmediato de los allí presentes.

Porque no solo los más pequeños muestran al mundo en este escenario su talento y, casi 20 años después de su publicación, Fonsi ha demostrado que ‘No me doy por vencido’ sigue siendo uno de sus principales motivos de orgullo como compositor.

Dale play al vídeo de arriba y disfruta de nuevo de este momento.

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