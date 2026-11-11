Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de la última hora de la huelga general en España

La huelga general del 11 de noviembre llega 14 años después del último parón general en España. Una huelga cuyos principales lemas son el acceso a la vivienda y los salarios dignos y que está siendo secundada por los principales sindicatos.

Millones de trabajadores están llamados a la huelga y el día ha transcurrido entre piquetes informativos, manifestaciones y cortes de tráfico. Una jornada cuyos servicios mínimos están centrados en la educación, la sanidad y el transporte.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, retransmitiremos la última hora de la huelga general en España y analizaremos sus consecuencias. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!