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HUELGA GENERAL

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de la última hora de la huelga general en España

España está en huelga general por unos salarios y una vivienda digna. Una situación que no se vivía desde hacía 14 años y que estaremos retransmitiendo en Y ahora Sonsoles.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La huelga general del 11 de noviembre llega 14 años después del último parón general en España. Una huelga cuyos principales lemas son el acceso a la vivienda y los salarios dignos y que está siendo secundada por los principales sindicatos.

Millones de trabajadores están llamados a la huelga y el día ha transcurrido entre piquetes informativos, manifestaciones y cortes de tráfico. Una jornada cuyos servicios mínimos están centrados en la educación, la sanidad y el transporte.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, retransmitiremos la última hora de la huelga general en España y analizaremos sus consecuencias. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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