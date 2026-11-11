“Has hecho un panelazo”: Jorge Fernández aplaude a Elena al llevarse 1.025 euros

Un panel completamente en blanco es un océano repleto de oportunidades, pero también de riesgos. Y es que, si bien hay múltiples letras para sumar dinero al marcador, existe igualmente un gran riesgo de pedir consonantes inexistentes o caer en casillas no deseables en la ruleta.

Sin embargo, Elena ha sabido esquivar todos los errores para coronarse con un resultado prácticamente inmejorable. Al ir a parar a la casilla de los 150€ y multiplicar la cifra por cinco, la concursante aspiraba a una ola de lo más elevada. Ahora bien, todavía no era capaz de resolver el panel en cuestión.

Ha sido en su siguiente tirada, colocándose con un marcador de 1.025€, cuando finalmente ha sido capaz de dar con la respuesta correcta. Dejando de lado la posibilidad de llevarse el Supercomodín, Elena ha leído la pantalla de Brian para celebrar este primer premio.

Jorge Fernández se ha sumado a la ovación del público, señalando el “panelazo” que acababa de protagonizar. ¿Quieres verlo? Lo tienes disponible en el vídeo de arriba.