Francisco Rivera, más claro que nunca sobre la ruptura de Tana y Roca Rey: "No ha pasado nada horrible"

Un mes después de la ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey las incógnitas continúan rodeando el fin de uno de los noviazgos más mediáticos del año. Este domingo, el torero regresaba a España tras cumplir con sus compromisos taurinos en su Perú natal y en México arropado por sus amigos Victoria Federica, Tomás Páramo y María García de Jaime y, en sus primeras declaraciones, confesaba que sigue queriendo mucho a la hija de Francisco Rivera y aseguraba que siguen siendo "buenos amigos".

Horas después era Cayetana la que aterrizaba en Madrid tras disfrutar de unas vacaciones en Acapulco (México) con su madre, Eugenia Martínez de Irujo, y un grupo de amigos en los que se está apoyando tras su ruptura y, visiblemente nerviosa aunque sin perder la sonrisa evitaba comentar las palabras de Roca Rey, dejando en el aire si han hablado y si hay alguna posibilidad de reconciliación.

Ha sido Francisco Rivera el que ha hablado más claro que nunca sobre el momento que atraviesa su hija. El extorero ha protagonizado este martes 10 de noviembre el encuentro 'El toreo y sus valores' junto a Antonini de Jiménez en la Fundación Cajasol de Sevilla y, acompañado por su mujer Lourdes Montes, no ha dudado en responder rotundo a las preguntas sobre la ruptura de Tana y el peruano.

"Yo lo que creo es que hay que respetarla. Y tenéis que dejarla tranquila. Es lo que quiero de verdad. Dejarla tranquila, dejarla vivir .Y son muy jóvenes los dos. Y no ha pasado nada terrible ni nada horrible. La gente joven rompen todos los días. La han intentado y no ha podido ser. No pasa nada" ha expresado tajante, revelando entre líneas que la ruptura ha sido cordial y pidiendo a la prensa que no presionen más a su hija en este momento tan complicado.

Además, y aunque no ha querido pronunciarse sobre una posible segunda oportunidad en su noviazgo, sí ha dejado claro con un escueto "sí" que su relación con Roca Rey sigue siendo buena a pesar de su ruptura con Tana. "Nos hemos ido de lo que ha sido esto. Así que señores, gracias por vuestro interés" ha zanjado.