Clara Garrido revela el angustioso rodaje de Claudia en Entre tierras: "Me dificultaba respirar"

El segundo capítulo de Entre tierras terminó con Claudia inconsciente en el suelo, poco después de comunicarle a María que había descubierto algo importante sobre Varela. Una secuencia especialmente complicada para Clara Garrido, que ha compartido cómo vivió su grabación.

La actriz ha explicado que la lluvia convirtió el rodaje en una experiencia angustiosa. Al tener que permanecer boca arriba, el agua le caía constantemente sobre la cara y le dificultaba la respiración. Una situación que hizo todavía más exigente la escena.