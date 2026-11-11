Víctor resuelve un panel de 1.200 euros gracias al gajo Exprés y el Gran Premio

Víctor ha apostado por una frase de libro en el Panel Tú Eliges; sin embargo, el libro en cuestión era La asistenta y el concursante no lo había leído. Ahora bien, por mucho que empezara la prueba con mal pie, estaba a punto de demostrar que todo puede cambiar para bien en este programa.

Tirada tras tirada, el concursante ha ido yendo a parar a las casillas más favorables. De hecho, ha logrado hacerse con las dos partes del Gran Premio: una tarjeta regalo valorada en 700€ que, sumada a su marcador, le permitía elevar su bote personal a los 1.000€.

Si bien la primera vez que ha caído en el gajo Exprés ha optado por dejarlo ir, al no conocer la respuesta, poco después ha repetido lanzamiento para aprovechar la oportunidad. Una prueba a contrarreloj que ha superado satisfactoriamente para llevarse nada menos que un total de 1.200€ al bolsillo.

Puedes ver este emocionante panel dando play al vídeo de arriba.