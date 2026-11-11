Antonio Garamendi (CEOE) carga contra el Gobierno por alentar la huelga general: "Pediremos responsabilidades si se desmadra"

La huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, ha puesto en el centro del debate la crisis de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del coste de la vida. Bajo el lema "Salarios, vivienda y precios", los sindicatos han llamado a secundar un paro de 24 horas que afecta a trabajadores de todos los sectores, tanto públicos como privados. Se trata de la primera gran huelga general impulsada por los sindicatos mayoritarios en 14 años y busca, además, reclamar un refuerzo de los servicios públicos y un reparto más justo de la riqueza.

En este contexto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado en una entrevista en Espejo Público el alcance de la movilización. Para valorar su seguimiento, ha recurrido a los datos de consumo eléctrico: según ha explicado, entre las nueve y las once de la mañana se había registrado un descenso del 6%, frente a la caída aproximada del 15% que, ha recordado, se produjo durante la huelga de 2014. También ha señalado que durante la noche el consumo había bajado un 2,5%, un dato que ha relacionado con la actividad industrial. Son cifras citadas por el propio Garamendi durante la entrevista, no un balance oficial del seguimiento de la huelga.

Una huelga general "atípica"

El presidente de la patronal ha reconocido que el impacto puede ser mayor en las fábricas y en aquellos centros de trabajo con una fuerte presencia sindical. Sin embargo, ha asegurado que la incidencia estaba siendo menor en el pequeño comercio y entre los autónomos. Como ejemplo, ha mencionado que había visto establecimientos abiertos en la Gran Vía de Madrid y ha insistido en que la actividad económica no se había paralizado de forma generalizada.

Garamendi también ha entrado en el debate sobre los motivos de la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, había calificado la huelga de "atípica" al considerar que no responde únicamente a reivindicaciones salariales o laborales, sino también a cuestiones como el funcionamiento de los servicios públicos. El presidente de la CEOE ha dicho coincidir en que hay problemas que deben abordarse, entre ellos la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, pero ha cuestionado que se utilice la huelga para trasladar esas reclamaciones después de ocho años de Gobierno.

"Está el derecho a no ir al trabajo, pero está el derecho a trabajar"

Durante la entrevista, Garamendi ha reivindicado también el derecho de quienes deciden acudir a su puesto de trabajo. "Evidentemente, está el derecho a no ir al trabajo, pero está el derecho a trabajar", ha afirmado. Una declaración con la que ha querido poner el foco en las personas que no secundan el paro y que, según ha defendido, también deben poder desarrollar su actividad con normalidad.

El presidente de la CEOE ha criticado, además, que miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta segunda y otros ministros, hayan animado a participar en la movilización. "¿Una huelga contra quién?", se ha preguntado, al cuestionar el sentido de una convocatoria que, a su juicio, acaba dirigiéndose contra el propio Ejecutivo. Garamendi ha llegado a definirla como una "huelga preventiva" y ha advertido de que pedirán responsabilidades a quien corresponda si se producen incidentes durante la jornada.

La huelga del 11N llega así marcada por el choque entre las reivindicaciones sindicales —centradas en salarios, vivienda y coste de la vida— y las críticas de la patronal, que cuestiona tanto el seguimiento como el sentido de la convocatoria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.