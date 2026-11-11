Tomàs Güell cuestiona que la huelga general se convoque a tres días de la campaña electoral: "Ahora mismo no toca"

España vive este miércoles su primera huelga general en 14 años. Tras el llamamiento de UGT y CCOO a un seguimiento "masivo", Tomàs Güell, psicólogo y presidente de 'Lideremos', y Afra Blanco, que se dirigía a una de las manifestaciones, han conversado al respecto. Ambos han coincidido en lo inusual del momento elegido, pero han discrepado sobre si eso resta sentido a la convocatoria.

Güell cuestiona el momento elegido para la huelga

Güell ha reconocido que las reivindicaciones son legítimas y ha citado el paro juvenil y las dificultades de acceso a la vivienda. Su objeción, ha explicado, es que el paro se celebre a tres días del comienzo de la campaña electoral y se dirija, a su juicio, contra medidas que todavía no se han tomado. "Ahora mismo no toca", decía.

"Es una huelga en contra de unas potenciales medidas de un hipotético Gobierno", ha sostenido. El presidente de 'Lideremos' ha defendido el diálogo entre sindicatos, patronal y Gobierno y ha advertido de que, si se produjera un cambio de Ejecutivo, la convocatoria podría dificultar el inicio de esa relación.

Afra Blanco defiende las reivindicaciones y apunta a los datos de 2012

Afra Blanco ha admitido que el calendario hace que esta sea una huelga "inusual", pero ha rechazado que eso invalide las razones del paro. "No he negado que estemos ante una huelga general inusual por los tiempos en los que estamos, pero no por la reivindicación", ha respondido.

Sobre la participación, Blanco ha citado el consumo eléctrico de las primeras horas y ha afirmado que las cifras eran "muy similares" a las de 2012, sin aventurarse a decir que fueran mejores. CCOO ha cifrado en un 9,7% la caída del consumo eléctrico al comienzo de la jornada, un dato de las primeras horas que no mide por sí solo cuántos trabajadores han secundado el paro.

Trabajar desde casa o sumarse al paro

Preguntado por Susanna Griso si iba a trabajar, Güell ha contado que se había encontrado la calle cortada y que haría desde casa parte de su trabajo. También ha relatado que algunos amigos que se dirigían a sus puestos no habían podido llegar.

Blanco ha concluido reivindicando la libertad de ambos para tomar decisiones distintas: "Estás en tu absoluta libertad de no hacer huelga y yo en mi absoluta libertad de hacerla". También ha enviado un saludo a los autónomos y a las cooperativas que han decidido cerrar durante la jornada.

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