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La madre de un superviviente de Urda denuncia que no les han invitado a la misa funeral: "Nos hubiera gustado ir"

Se celebra el funeral oficial en honor a las víctimas mortales del accidente de Urda (Toledo) en la Catedral de Toledo. Una cita a la que muchas familias de heridos y supervivientes denuncian que no han sido invitados.

Marisol

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Casi dos semanas después de la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo), que dejó un balance de 69 fallecidos y cerca de 200 heridos, el país rinde homenaje a las víctimas. Se trata del segundo siniestro ferroviario mortal registrado en apenas nueve meses, tras el ocurrido en Adamuz (Córdoba).

La Catedral de Toledo es hoy, martes 10 de noviembre, el escenario de una misa funeral en memoria de las personas que perdieron la vida. Al acto está prevista la asistencia de los Reyes de España y de varios representantes del Ejecutivo. Sin embargo, Pedro Sánchez no participará en este homenaje.

Quienes tampoco acudirán al homenaje son algunos pasajeros que resultaron heridos y sobrevivieron al accidente. Marisol, por ejemplo, es la madre de un joven que sobrevivió a la tragedia y tuvo que ser hospitalizado a causa de las heridas. Ni él ni la familia han sido invitados al homenaje.

"Queríamos haber ido para acompañar y abrazar a las familias", afirma Marisol, "pero no nos han invitado y no hemos podido ir, nos hubiera gustado". Un homenaje del que algunas personas parecen haberse quedado fuera.

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