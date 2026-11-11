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SUEÑOS DE LIBERTAD
Un puñetazo de Tasio pone en peligro a Damián en Sueños de libertad: ¿qué pasará con el patriarca De la Reina?
La tensión familiar alcanza un punto crítico cuando Tasio, bajo los efectos del alcohol, se enfrenta a Andrés y provoca un accidente que deja a Damián inconsciente.
Los problemas familiares han llevado a Tasio al límite en Sueños de libertad. Tras descubrir que Paula no podrá asistir a la boda de Andrés y Valentina, el joven ahoga sus penas en el alcohol y termina enfrentándose a su hermano.
Durante la discusión, Tasio reprocha a Andrés que siga enamorado de Begoña y cuestiona sus sentimientos por Valentina. La tensión estalla cuando intenta golpearlo, pero Andrés esquiva el puñetazo y este alcanza accidentalmente a Damián, que acaba de entrar en el despacho. El patriarca cae al suelo inconsciente. ¿Conseguirá recuperarse?