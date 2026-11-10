Hablamos con una vecina de Piedralaves evacuada por las lluvias: "Suenan las alarmas y son todo recuerdos del fuego"

La fuerza de las lluvias en el sur de Ávila y el norte de Cáceres han provocado que pongan a varios municipios en alerta roja. La borrasca Bruna amenaza con desbordar los cauces de los ríos e inundar las calles.

Más de 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) han sido evacuados. Protección Civil ha determinado que el desalojo durará al menos 48 horas y los vecinos deberán dormir en centros habilitados.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mari Luz y Mayche, dos vecinas que han tenido que abandonar sus casas y hoy dormirán en el centro proporcionado por los servicios de emergencia. "Tenemos miedo, mucha angustia", afirman.

Las lluvias llegan apenas unos meses después de los devastadores incendios que arrasaron el pueblo. "Suenan las alarmas y son todo recuerdos del fuego", advierten.

Los vecinos rezan por sus casas y sus pueblos, mientras su retina tiene más presente que nunca la herida aún abierta de los terribles incendios.