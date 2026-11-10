Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

BORRASCA BRUNA

Hablamos con una vecina de Piedralaves evacuada por las lluvias: "Suenan las alarmas y son todo recuerdos del fuego"

La borrasca Bruna pone en alerta roja a varios puntos de Ávila y Cáceres. El pueblo abulense de Piedralaves ha sido evacuado por miedo a las inundaciones.

Piedralaves

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La fuerza de las lluvias en el sur de Ávila y el norte de Cáceres han provocado que pongan a varios municipios en alerta roja. La borrasca Bruna amenaza con desbordar los cauces de los ríos e inundar las calles.

Más de 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) han sido evacuados. Protección Civil ha determinado que el desalojo durará al menos 48 horas y los vecinos deberán dormir en centros habilitados.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mari Luz y Mayche, dos vecinas que han tenido que abandonar sus casas y hoy dormirán en el centro proporcionado por los servicios de emergencia. "Tenemos miedo, mucha angustia", afirman.

Las lluvias llegan apenas unos meses después de los devastadores incendios que arrasaron el pueblo. "Suenan las alarmas y son todo recuerdos del fuego", advierten.

Los vecinos rezan por sus casas y sus pueblos, mientras su retina tiene más presente que nunca la herida aún abierta de los terribles incendios.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Piedralaves

Hablamos con una vecina de Piedralaves evacuada por las lluvias: "Suenan las alarmas y son todo recuerdos del fuego"

Oviedo

Se busca al autor de un tiroteo en Oviedo, que también dejó una mochila bomba mortal: "Posiblemente va armado"

Huelga de maquinistas

Viajeros indignados por la falta de información en la huelga de maquinistas: "Voy a perder dinero"

¿Cuánto se conocen los talents de La Voz 2026? ¡Ponemos a prueba su complicidad!
Contenido exclusivo

¿Cuánto se conocen los talents de La Voz 2026? ¡Ponemos a prueba su complicidad!

Vecino de Mijares
BORRASCA BRUNA

Desesperación en Ávila, de los incendios a las inundaciones: "Se tenían que haber tomado medidas inmediatas"

Piedralaves
BORRASCA BRUNA

Vecino de Piedralaves evacuado por la borrasca Bruna: "Creemos que no van a ser 24 horas, que va a ser largo"

La borrasca Bruna pone en alerta roja a Cáceres y Ávila. Tanto que algunos municipios abulenses han sido desalojados por temor a las lluvias.

Concursantes de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 10 de noviembre

Quiebras, turnos que se van y errores de más de 1.000 euros: el Panel con Bote lleva al límite a los concursantes

El Panel con Bote parte de un espectacular premio de 1.000€. Ahora bien, llevárselo no es sencillo y los tres concursantes han aprendido esta lección por las malas.

La Mesa

La Mesa analiza este miércoles la huelga general y cuenta con el debut televisivo de Marta Prats con invitados como Elena Furiase y Fonsi Nieto

Andrés en La ruleta de la suerte

Andrés, totalmente en blanco, pierde dos turnos por no pedir consonante y deja escapar 775 euros

Juan

Juan, herido en Urda, indignado ante la ausencia del Gobierno en la misa funeral: "Esto no deberíamos perdonarlo"

Publicidad