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Un terremoto de magnitud 3,1 en Pliego se deja notar en una decena de municipios de la Región de Murcia

En las zonas en las que el seísmo se ha percibido con mayor intensidad han sido Campos del Río y Pliego.

Terremoto en Pliego

Terremoto en Pliego IGN

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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A las 7:50 horas de este miércoles, algunas zonas de la Región de Murcia, en concreto una decena de municipios, han notado un temblor. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha registrado un terremoto de magnitud 3,1 a dos kilómetros de profundidad de la superficie con epicentro al este de Pliego.

En las zonas en las que el seísmo se ha percibido con mayor intensidad han sido Campos del Río y Pliego, aunque también se ha sentido en Ceutí, La Puebla de Mula y Mula, con intensidades de entre II y III. Aún así, los registros del organismo estatal recogen que el temblor ha llegado a Albudeite, Alhama de Murcia, Archena, el barrio de la Providencia y Blanca, con una intensidad de II.

Se han registrado réplicas

Tras el terremoto principal, localizado en el término de Pliego, se han registrado otros cuatro movimientos sísmicos de menor magnitud en la misma zona entre las 08:08 y las 08:43 horas. Estos temblores posteriores han alcanzado magnitudes de entre 1,2 y 1,4 y han tenido una profundidad registrada de cero kilómetros, según la información publicada por el IGN.

El Centro de Coordinación de Emergencias no ha recibido ninguna llamada en relación con este evento sísmico, según informa el '1-1-2'.

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