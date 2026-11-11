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LA VOZ
Los concursantes de La Voz 2026 se enfrentan a un divertido desafío: adivinar los secretos de sus compañeros
Los talents han dejado a un lado las actuaciones para participar en un juego por parejas que pone a prueba sus conocimientos musicales y su complicidad fuera del escenario.
La competición de La Voz 2026 continúa, pero esta vez los aspirantes han cambiado los micrófonos por las preguntas. En un contenido exclusivo, los concursantes se han enfrentado a un reto para demostrar cuánto conocen a sus compañeros.
Divididos por parejas, han tenido que adivinar sus gustos musicales, sus cantantes favoritos, los instrumentos que tocan e incluso las canciones que interpretaron en las Audiciones a ciegas. ¿Serán capaces de acertar todas las respuestas? ¡Descubre cómo se han desenvuelto en este divertido juego!